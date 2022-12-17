وسائل إعلام: سوناك وجه بفحص المساعدات البريطانية لأوكرانيا

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك وجه بتقييم تطور الأوضاع في أوكرانيا وفحص المساعدات البريطانية لكييف.

وقال مصدر حكومي لـ"بي بي سي"، إن التوجيه كان بتحليل البيانات وتقييم التقدم في الحرب وفحص كيفية استخدام المساعدات العسكرية البريطانية في أوكرانيا.

وأوضح أن "هذا مرتبط بالنظر في ما قدمناه وما كانت النتيجة التي حصلنا عليها".

وأضاف أنه من غير الصحيح الاعتقاد بأن سوناك "يبدي حذرا" بشأن مساعدة أوكرانيا، مؤكدا أن "دعم الحكومة البريطانية لأوكرانيا ثابت".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "يحاول تشجيع" سوناك على استمرار تقديم الدعم القوي لأوكرانيا.

يذكر أن بريطانيا قد قدمت مساعدات عسكرية بقيمة نحو 2.85 مليار دولار لأوكرانيا هذا العام، وتعتبر أحد داعميها. وشملت التوريدات البريطانية أكثر من 10 آلاف من الأنظمة الصاروخية المضادة للدبابات NLAW، وأكثر من 200 عربة مدرعة وراجمات الصواريخ M270 وصواريخ "بريمستون" العالية الدقة.

المصدر: "بي بي سي"