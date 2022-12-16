إيلون ماسك يعد بإطلاق "رصاصة الرحمة" قريبا

وعد مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك بإطلاق "رصاصة الرحمة" قريبا على خلفية اتخاذه بعض القرارات المثيرة للجدل.

وكتب ماسك في حسابه، يوم الجمعة: "وقريبا أيها السادة والسيدات رصاصة الرحمة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

And soon, ladies & gentlemen, the coup de grâce — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

ويأتي ذلك في أعقاب حجب "تويتر" لحسابات عدد من الصحفيين الأمريكيين، بمن فيهم مراسلو شبكة "سي إن إن" وصحيفة "واشنطن بوست"، نظرا لقرار "تويتر" حظر نشر البيانات عن مكان تواجد شخص آخر دون موافقته.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هذا القرار متعلق بنشر بعض الصحفيين معلومات عن مكان وجود أفراد عائلة إيلون ماسك.

وتعرض ماسك لانتقادات واسعة في أعقاب حجب حسابات عدد من الصحفيين على "تويتر".

المصدر: RT