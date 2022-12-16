الحرس الثوري الإيراني يتهم خمس دول بينها بلد عربي بالمشاركة في "الفتنة الأخيرة"

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن جميع الأعداء في العالم شاركوا في الفتنة ضد الشعب الإيراني، وأن مشاركة العدو واضحة للغاية.

وأوضح القائد العام للحرس الثوري أن إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية شاركوا في مواجهة الجمهورية الإسلامية.

وقال حسين سلامي: "إن الأعداء صدقوا الأكاذيب التي يقولونها وهم أول ضحايا أكاذيبهم.. بالطبع، يجب أن نعرف أن الأعداء لديهم قوة أضعف مما يظهرون".

وصرح بأنه مهما حاول العدو تدميرهم أصبحوا أقوياء في المواجهة، مشددا على أن القوة العسكرية الإيرانية اليوم هي جزء من خبرات إيران وقدراتها.

وأفاد بأن إيران باتت اليوم تصنع المستلزمات والعتاد العسكري، مشيرا إلى أنه لولا العقوبات لما حققت بلاده هذه النجاحات ولم تكن لتصبح أقوى.

المصدر: موقع "تسنيم" الإيراني