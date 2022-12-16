الأمم المتحدة حول تزويد واشنطن كييف بمنظومات "باتريوت": نريد السلام وليس ضخ الأسلحة

علق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على نية واشنطن إرسال منظومات "باتريوت" إلى أوكرانيا، وقال إن الأمم المتحدة تريد تحقيق السلام هناك، وليس ضخ الأسلحة.

وقال دوجاريك ردا على سؤال حول رد الفعل على الإعلان الأمريكي المتوقع حول نقل منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا: "كل ما نراه الآن، وفي الأيام الأخيرة، هو التصعيد فقط، وليس هذا ما نريد أن نراه على الإطلاق. الأمين العام يود إنهاء هذه الحرب، لكننا الآن نشهد تصعيدا للصراع".

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وأضاف: "لن أعلق على نشر كل منظومة أسلحة. لا نريد أن نرى نشر للأسلحة في مسرح العمليات العسكرية في أوكرانيا، بل نريد السلام".

وفي وقت سابق، قالت شبكة CNN، نقلا عن مصادر، إن واشنطن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت".

ومن جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن منظومات "باتريوت" ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية إذا تم تسليمها من قبل واشنطن إلى كييف.

المصدر: نوفوستي