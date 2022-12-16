مصرع 9 مهاجرين غرقا جنوب تركيا

لقي 9 مهاجرين مصرعهم جراء سقوط حافلة صغيرة كانت تقلهم في قناة للري بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن حافلة صغيرة كانت تقل "مهاجرين غير نظاميين" سقطت في قناة للري بمنطقة حران.

بينما قالت ولاية شانلي أورفة في بيان، إن الحادث أسفر عن مصرع 9 مهاجرين، وإصابة اثنين.

وأشارت الولاية إلى إجراء تحقيق شامل للكشف عن ملابسات الحادث، بينما أجرى الوالي صالح أيهان، جولة في مكان الحادث وتفقد الوضع هناك.

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وقال أيهان في تصريحات للصحفيين، إن قوات الأمن قبضت على الشخص المشرف على نقل المهاجرين.

وأشار إلى "استمرار أعمال البحث والإنقاذ في قناة الري تحسبا لوجود مهاجرين مفقودين".

ولم تشر الوكالة إلى جنسيات المهاجرين.

وكالة "فرانس برس" قالت إن تقريرا إخباريا محليا ذكر أن "الحادث وقع عندما كان سائق الحافلة يحاول تفادي قوات الأمن المحلية التي كانت تبحث عن أشخاص يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إنقاذ 25 في الحادث الذي وقع على بعد 15 كلم شمال الحدود السورية.

المصدر: "الأناضول" + "أ ف ب"