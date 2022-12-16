موسكو تشدد على أهمية اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية

شدد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، على أهمية اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، رغم عدم امتلاكها قوة ملزمة.

وقال: "هذه الاتفاقية تشكل رادعا قويا لجميع البلدان، وتسهم في صون السلم والأمن الدوليين وتوفر الأساس الضروري لمزيد من الخطوات للحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار".

وأضاف: هذا من شأنه أن يسهم بشكل كبير في زيادة الثقة بين الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، ويقلل بشكل حاد من تداعيات ما تم الكشف عنه من نشاط بيولوجي أمريكي في أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي