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الاتحاد الأوروبي يبحث استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا

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الاتحاد الأوروبي يبحث استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا
Legion-Media
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بحث زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل يوم الخميس استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن الزعماء كلفوا المفوضية الأوروبية ومفوض الخارجية والأمن جوزيب بوريل بمواصلة العمل في هذا الاتجاه.

وأعرب الزعماء عن تأييدهم "لمواصلة الجهود لضمان محاسبة روسيا على الحرب ضد أوكرانيا".

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واعتبر القادة الأوروبيون أن "روسيا لم تظهر استعدادا حقيقيا لسلام عادل ودائم"، مؤكدين استعدادهم للمضي قدما بسياسة العقوبات.

ويأتي ذلك على خلفية اتفاق الدول الأوروبية على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن موسكو أكدت مرارا انفتاحها على المفاوضات، لكنها أشارت إلى أن التفاوض مستحيل في ظل الموقف الراهن للسلطات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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