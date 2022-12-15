بريطانيا تخفف قواعد حمل السوائل وأجهزة الكمبيوتر في الرحلات الجوية

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستخفف القواعد الخاصة بحمل السوائل وأجهزة الكمبيوتر إلى طائرات الركاب اعتبارا من يونيو 2024.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن الركاب في أغلب المطارات البريطانية الكبرى سوف يتمكنون من حمل سوائل في حاويات تستوعب حتى لترين فيما سيكون أكبر تخفيف لقواعد أمن الطيران في خلال عقود، بالإضافة إلى الحد الأقصى الحالي للسوائل هو 100 ملل.

ولم يعد المسافرون بحاجة إلى حمل حاويات في قنينات بلاستيكية شفافة أو عدم حمل الأجهزة اللوحية في حقائب اليد عند نقاط التفتيش.

وقالت وزارة النقل إنه سوف يتم الطلب من المطارات الكبرى تثبيت تقنية جديدة تمنح أطقم الأمن صورا أكثر تفصيلا لما بداخل حقائب الركاب.

وسوف تعرض وزارة النقل قانونا جديدا بشأن التغييرات في البرلمان.

جدير بالذكر أنه تم إدخال قواعد أمن المطارات الحالية في عام 2006 بعد إحباط عملية إرهابية لتفجير طائرات متجهة من لندن إلى الولايات المتحدة بقنابل سائلة محلية الصنع.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية