زيلينسكي يتهرّب من الإجابة عن سؤال حول عدد الأوكرانيين المستعد للتضحية بهم في مواجهة روسيا

تهرّب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من سؤال حول عدد الأوكرانيين الذين قد تضحّي بهم كييف إضافة لمن لقوا حتفهم في مواجهة روسيا، وأعرب عن شكره لحلفائه على مساعداتهم.

وتساءل زيلينسكي عمّا إذا كان ينبغي على السلطات الأوكرانية بعد بدء العملية الروسية أن تقول: "خذوا كل ما عندنا لنمضي نحن إلى بولندا؟. لقد غادر الكثيرون، إلا أن الغالبية بقيت في البلاد".

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تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في سبتمبر الماضي أن القوات الأوكرانية تكبّدت أكثر من 61 ألف قتيل و49 ألف جريح، فيما أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرا أن قوات كييف خسرت أكثر من 100 ألف قتيل منذ بدء المواجهة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي