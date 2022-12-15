البرلمان الأوروبي يعترف بـ"هولودومور" إبادة جماعية

اعتمد نواب البرلمان الأوروبي، بأغلبية الأصوات، قرارا يعترف بأن "هولودومور" (المجاعة في أوكرانيا) في عامي 1932-1933 إبادة جماعية.

وأعلن البرلمان الأوروبي على موقعه الالكتروني أن 507 نواب أيدوا القرار وعارضه 12 وامتنع 17 نائبا عن التصويت.

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وقال البرلمان الأوروبي في بيانه: "يعترف البرلمان الأوروبي بأن هولودومور (المجاعة في 1932-1933 في أوكرانيا) إبادة جماعية للشعب الأوكراني، تهدف إلى تدمير الأسس الاجتماعية للقومية الأوكرانية وتقاليدها وثقافتها وهويتها الوطنية".

وتعتبر قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية غير ملزمة قانونيا، ولكن يجب على المؤسسات الأوروبية الأخرى الأخذ برأي نواب البرلمان الأوروبي.

المصدر: نوفوستي