باكستان.. مقتل 2 وإصابة 14 في تفجير بمنطقة حدودية مضطربة

قال الجيش والشرطة في باكستان، اليوم الخميس، إن قنبلة مزروعة على الطريق قتلت جنديا وأحد المارة وأصابت 14 آخرين على الأقل في منطقة الحدود الشمالية الغربية لباكستان يوم الأربعاء.

وأوضح خالد وزير وهو مسؤول بالشرطة المحلية إن الانفجار استهدف على ما يبدو قافلة لقوات الأمن تمر بالقرب من بلدة ميران شاه في إقليم خيبر بختونخوا بالقرب من الحدود الأفغانية، مبينا أن الانفجار ألحق أضرارا بمتاجر قريبة لكن الجرحى معظمهم من القوات.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن المنطقة الجبلية والمعزولة هي معقل سابق لحركة طالبان الباكستانية، المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان، المتحالفة مع حكام أفغانستان المجاورة.

وصعدت حركة "طالبان" المحلية هجماتها على قوات الأمن في الأسابيع الأخيرة بعد أن أنهت من جانب واحد هدنة استمرت شهرا مع الحكومة الباكستانية الشهر الماضي.

واشتكت باكستان مرارا وتكرارا من أن حكام طالبان الأفغان فشلوا في تأمين المناطق الحدودية وإيواء مقاتلي طالبان الباكستانيين وقادتها عبر الحدود الجامحة.

تشجعت حركة طالبان الباكستانية بعد عودة حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة، التي تولت السلطة في كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية العام الماضي.

المصدر: AP