الأمن الإيراني: أحد قتلة عالم الدين من أهل السنة مولوي عبد الواحد ريغي مرتبط بدولة عربية

قالت السلطات الإيرانية أن أحد قتلة عالم الدين من أهل السنة مولوي عبد الواحد ريغي في محافظة سيستان وبلوجستان مرتبط بإحدى الدول العربية وأجرى لقاءات هناك.

وأوضحت مديرية الأمن والمخابرات في محافظة سيستان وبلوشستان: "قتلة عالم الدين من أهل السنة مولوي عبد الواحد ريغي في محافظة سيستان وبلوجستان خططوا لاغتيال شخص آخر بعد تهدئة وتيرة الأحداث وعودة الهدوء للمحافظة".

وأضافت: "أحد العناصر الإرهابية لهذه المجموعة مرتبط بإحدى الدول العربية وأجرى لقاءات هناك".

المصدر: فارس