البيت الأبيض يزعم إبرام صفقة بين إيران وروسيا بشأن صواريخ باليستية

يزعم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لديها أدلة على صفقة مزعومة لتزويد روسيا بصواريخ باليستية إيرانية، على الرغم من أن الدول نفت مرارا هذه المزاعم التي لا أساس لها.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لدي أدلة تشير إلى إبرام صفقة تتعلق بصواريخ باليستية من إيران إلى روسيا."

وأضاف أن الولايات المتحدة قلقة من "توسيع" التعاون العسكري الروسي الإيراني، ولم يقدم ممثل الإدارة الأمريكية مرة أخرى أي دليل على مزاعمه.

وفي أوائل ديسمبر، قال كيربي، إن موسكو كانت تعرب عن اهتمامها بالحصول على قذائف من كوريا الشمالية وصواريخ باليستية من إيران.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، المعلومات الخاصة بإمداد روسيا بالصواريخ بأنها "خاطئة تماما".

وأشار الكرملين أيضا، إلى أنه ليس لديهم بيانات عن الأسلحة الإيرانية، وذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن "المعدات الروسية المستخدمة، هي بأسماء وصناعة روسية".

المصدر: نوفوستي