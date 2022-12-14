بزيادة قدرها 25 بالمئة.. الناتو يخصص ملياري يورو للميزانية العسكرية لعام 2023

اعلن حلف الناتو عن تخصيص ملياري يورو للميزانية العسكرية لعام 2023، بنسبة زيادة مقدارها 25 بالمئة عن ميزانية العام الحالي.

وأعلن مكتب الخدمة الصحفي للحلف في بيان: "اتفقت دول حلف الناتو على الموازنات المدنية والعسكرية لعام 2023 خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء. وتم تحديد الميزانية المدنية بــ 370.8 مليون دولار، والميزانية العسكرية بـــ 1.96 مليار دولار، أي بزيادة 27.8 بالمئة و 25.8 بالمئة عن عام 2022".

وتتضمن "الميزانية المدنية توفير الأموال للأفراد والنفقات التشغيلية والبرامجية لمقرات الناتو".

في حين "تغطي الميزانية العسكرية التكاليف التشغيلية لمقر قيادة أركان الناتو والبعثات والعمليات في جميع أنحاء العالم. والعنصر الرئيسي الثالث الذي يدخل ضمن التمويل الإجمالي لحلف الناتو هو برنامج الناتو للاستثمار الأمني، لتغطية استثمارات كبيرة في أنظمة القيادة والتحكم. ويبلغ سقف خطة الاستثمار الوطنية لعام 2023 مليار يورو، وهو ما يزيد بنسبة 26.6 بالمئة عن عام 2022".

المصدر: تاس