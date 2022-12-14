قوات الدرك تداهم مكتب حزب ماكرون في باريس

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، أن قوات الدرك الفرنسية، داهمت مكتب حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقر شركة "ماكينزي" في باريس.

وقالت قناة BFMTV، إن رجال الدرك نفذوا المداهمات يوم الثلاثاء، في إطار تحقيق في تمويل حملة ماكرون لعام 2017، من قبل شركة استشارات أمريكية نيابة عن مكتب المدعي المالي الوطني في باريس.

وأبدى حزب النهضة، استعداده للتعاون وتقديم المعلومات المطلوبة، "نحن مستعدون لتقديم أي معلومات قد تكون مفيدة في هذه القضية".

وفي نوفمبر، فتح مكتب المدعي المالي الوطني تحقيقا مع الرئيس ماكرون، الذي يشتبه في أن حملته الرئاسية لعام 2017، تم تمويلها بشكل غير قانوني من شركة الاستشارات الأمريكية "ماكينزي".

وبحسبما ورد كلف التحقيق، الذي بدأ في نوفمبر، لثلاثة قضاة تحقيق، يعتزمون التحقيق في الروابط والعلاقات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشركة الاستشارات الأمريكية "ماكينزي".

المصدر: نوفوستي