"حماس" تحيي الذكرى الـ 35 لانطلاقتها

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات إحياء الذكرى الـ 53 لانطلاقة حركة "حماس"، والتي حملت عنوان "آتون بطوفان هادر"، في ساحة الكتيبة بقطاع غزة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، امتلأت ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة، بالجماهير المناصرة لحركة "حماس".

وثبتت على منصة الساحة صورة للمسجد الأقصى، وتسير نحوه حشود كبيرة من جماهير الأمتين العربية والإسلامية، حاملين أعلام بلادهم.

وأكدت حركة "حماس"، أن أعلام الدول العربية والإسلامية الحاضرة في لوحة ذكرى انطلاقتها الــ35، إشارة إلى أن المسجد الأقصــى هو بوصلــة الأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأس أولوياتهما.

#شاهد | مئات الآلاف يشاركون في ذكرى انطلاقة حــ...ماس الـ 35 بساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.#حماس35#الطوفان_الهادرpic.twitter.com/hNl4sXLcTM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 14, 2022

وشارك في الاحتفال قادة حركة "حماس" في غزة، وعلى رأسهم رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وقائدها في قطاع غزة، يحيى السنوار، وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية.

وافتتحت المهرجان فرقة من كتائب "عز الدين القسام" بعرض عسكري، شارك فيه العشرات من المقاتلين المسلحين بمختلف أنواع الأسلحة، وفرق الإنشاد، والكشافة، التي أدت عروضا مختلفة.

انطلقت حركة حماس في الـ 6 من ديسمبر عام 1987، ويعتبر الشيخ الراحل أحمد ياسين مؤسسها وقائدها الروحي، ويعتقد الكثيرون أنها انبثقت عن حركة الإخوان المسلمين، وأنها فرع الإخوان في فلسطين، الأمر الذي تنفيه حركة حماس، وأكدت مرارا أنها حركة إسلامية وطنية فلسطينية.

وتعتبر كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة.

المصدر: وكالات