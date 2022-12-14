مغردو توتير ينصحون بيربوك: لا تفكري كثيرا ببوتين!

انتقد مستخدمو "تويتر" تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، المستمرة حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونيته "تدمير الشعب الأوكراني".

فكتب أحد المغردين قائلا: " ليت المواطنين الألمان يساعدون وزيرة خارجيهم، أنالينا بيربوك، في التفكير في مصالح بلادها واتخاذ القرارات المناسبة، عوضا عن التفكير في بوتين طوال الوقت".

وعلق آخر قائلا: "بيربوك منافقة كبيرة، فبدلا من إقناع روسيا وأوكرانيا بالامتثال لطاولة المفاوضات، تحث ألمانيا على إرسال الأموال لزيلينسكي لإطالة أمد الصراع".

وسخر آخر: "بيربوك لا يمكنها التوصل لقرارات صعبة كمفاوضات السلام، فالقرار الأسهل عليها هو حرق الميزانية الألمانية".

وأضاف آخر: "حالة بيربوك ميؤوس منها، لقد فقدت عقلها تماما، متى سنتخلص منها؟".

وكتب آخر: "بوتين يعتقد أن بيربوك حمقاء، وهو على حق".

جاء ذلك، إثر تعهد وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مشاركتها في مؤتمر باريس الدولي الذي عقد في باريس أمس، بتخصيص مبلغ 50 مليون يورو كمساعدات شتوية لأوكرانيا في ظل أزمة الطاقة.

المصدر: نوفوستي