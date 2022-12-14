برنامج مسابقات سويدي يحذف خريطة إسرائيل

أثار برنامج مسابقات تلفزيوني شهير في السويد غضب الجالية اليهودية والسفارة الإسرائيلية في البلاد، من خلال استخدامه خريطة، لا توجد فيها إسرائيل، وإنما فلسطين.

وفي الحلقة التي عرضت يوم الاثنين، سُئل المشاركون من أين يأتي أربعة مشاهير، بما في ذلك ليلى باج، والدها من فلسطين. وفي سياق ذلك عرضت خريطة لفلسطين، دون أن يتم الإشارة إلى إسرائيل، مما تسبب في غضب جمعية الشباب اليهود.

واعتبرت الجمعية أن "الخريطة خاطئة من منظور معاصر وتاريخي.. فهي ترمز إلى ما قبل عام 1948، وتحمل فلسطين الانتدابية وشرق الأردن. والعلم خاطئ أيضا. لقد شاركوا صورة تستخدم لأغراض دعائية يجري فيها محو إسرائيل".

وأضافت: "من الواضح أن هذه خريطة حديثة حيث تم محو إسرائيل وإزالة المدن. وفقا لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، فإن هذا الفعل يندرج ضمن معاداة السامية وإنكار حق اليهود في تقرير المصير وإيقاف إسرائيل عن الوجود".

من جهتها سألت السفارة الإسرائيلية عبر "تويتر": "ما الذي يجب أن يفعله كل من قناة 5 وفريدريك ويكنسون عندما استخدموا خريطة من Pinterest أدت إلى محو دولة إسرائيل؟"، مع خيارات الإجابة "تأمين رسوماتهم وخرائطهم"، "قضاء المزيد من الوقت في البحث"، "طلب الاعتذار" و "كل ما سبق".

Vad bör @kanal5sverige och @fwikingsson göra när de använt en karta från Pinterest som suddat bort Staten Israel?#allamotalla — Israel i Sverige (@IsraelinSweden) December 13, 2022

وردا على ذلك، اعتذر مقدم البرنامج فريدريك ويكينغسون، وكتب: "كان هذا خطأ، وسنقوم بإصلاحه في أقرب وقت ممكن. آسف".

Detta var ett misstag. Vi åtgärdar snarast. Beklagar. — Fredrik Wikingsson (@fwikingsson) December 13, 2022

المصدر: aftonbladet