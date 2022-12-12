أفغانستان.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابل

أكدت منظمة "أميرجينسي" غير الحكومية في أفعانستان، مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، إثر هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون بالعاصمة كابل اليوم الاثنين.

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وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت المنظمة المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه، أنها استقبلت "21 جريحا" وأن "3 كانوا قد فارقوا الحياة" عند وصولهم إلى المستشفى، دون أن تحدد ما إذا كانوا المهاجمين.

وقُتل "ثلاثة مهاجمين" استهدفوا الفندق الواقع في منطقة تجارية مزدحمة، بحسب المتحدث باسم حركة طالبان.

المصدر: "فرانس برس"