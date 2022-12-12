 
مباشر

أفغانستان.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابل

أخبار العالم

أفغانستان.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابل
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucwu

أكدت منظمة "أميرجينسي" غير الحكومية في أفعانستان، مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، إثر هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون بالعاصمة كابل اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد
قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في شمال أفغانستان
قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في شمال أفغانستان

وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت المنظمة المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه، أنها استقبلت "21 جريحا" وأن "3 كانوا قد فارقوا الحياة" عند وصولهم إلى المستشفى، دون أن تحدد ما إذا كانوا المهاجمين.

وقُتل "ثلاثة مهاجمين" استهدفوا الفندق الواقع في منطقة تجارية مزدحمة، بحسب المتحدث باسم حركة طالبان.

المصدر: "فرانس برس"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا