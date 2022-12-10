أردوغان يلمّح إلى ترشحه لولاية أخيرة للرئاسة التركية في عام 2023

لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إلى أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية أخيرة، معلنا أنه سيسلم الراية بعدها إلى "الشباب".

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وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع في سامسون بشمال البلاد، قال أردوغان: "سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023"، في إشارة إلى أنه سيحكم لولاية أخيرة إذا فاز في انتخابات عام 2023.

وتابع: "سنسلم هذه الراية المقدسة لشبابنا".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتركيا في يونيو 2023، حيث يأمل اردوغان أن يواصل هو وحزبه "العدالة والتنمية" حكمهما للبلاد.

المصدر: "فرانس برس"