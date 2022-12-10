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أردوغان يلمّح إلى ترشحه لولاية أخيرة للرئاسة التركية في عام 2023

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أردوغان يلمّح إلى ترشحه لولاية أخيرة للرئاسة التركية في عام 2023
AP
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لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إلى أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية أخيرة، معلنا أنه سيسلم الراية بعدها إلى "الشباب".

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وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع في سامسون بشمال البلاد، قال أردوغان:  "سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023"، في إشارة إلى أنه سيحكم لولاية أخيرة إذا فاز في انتخابات عام 2023. 

وتابع: "سنسلم هذه الراية المقدسة لشبابنا".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتركيا في يونيو 2023، حيث يأمل اردوغان أن يواصل هو وحزبه "العدالة والتنمية" حكمهما للبلاد. 

المصدر: "فرانس برس"

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