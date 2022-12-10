مقتل امرأة واحتجاز رهائن في مدينة دريسدن الألمانية (صور)

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، عن احتجاز رهائن في وسط مدينة دريسدن.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في منطقة محيطة بمركز التسوق "ألتماركت-غالاري"، ما استدعى إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس (شتريتسل ماركت).

🚨 Polizeieinsatz in #Dresden🚨

Aktuell kommt es im Bereich der #AltmarktGalerie zu einem Polizeieinsatz, nach einer Geiselnahme.



Bitte meiden Sie den Bereich. Der #Strietzelmarkt bleibt vorerst geschlossen. Wir werden hier weiter informieren: https://t.co/sRdMhoYvqK#dd1012pic.twitter.com/MlQUCTglml — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) December 10, 2022

ولم تؤكد الشرطة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل شخص بالرصاص. وقال متحدث باسم الشرطة إن الوضع لا يزال غامضا للغاية.

#Breaking: Just in - Reports of an active hostage situation at an shopping center in the old town of #Dresden, #Germany, reports of special police unit on the site, and German police telling people not to come close to the site. pic.twitter.com/Ej25Nb6Z4c — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 10, 2022

من جهتها، قالت صحيفة "بيلد" المحلية إن المسلح الألماني البالغ من العمر 40 عاما قتل امرأة تبلغ من العمر 70 عاما، ثم ركض نحومبنى "راديو دريسدن" وأطلق النار من مسدسه عند المدخل الرئيسي، لكنه لم ينجح في اقتحام المبنى، فهرب إلى المركز التجاري وتحصن في صيدلية واحتجز رهائن.

المصدر: Bild