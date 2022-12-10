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مقتل امرأة واحتجاز رهائن في مدينة دريسدن الألمانية (صور)

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مقتل امرأة واحتجاز رهائن في مدينة دريسدن الألمانية (صور)
الشرطة الألمانية في موقع الحادث
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، عن احتجاز رهائن في وسط مدينة دريسدن.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في منطقة محيطة بمركز التسوق "ألتماركت-غالاري"، ما استدعى إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس (شتريتسل ماركت).

ولم تؤكد الشرطة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل شخص بالرصاص. وقال متحدث باسم الشرطة إن الوضع لا يزال غامضا للغاية.

من جهتها، قالت صحيفة "بيلد" المحلية إن المسلح الألماني البالغ من العمر 40 عاما قتل امرأة تبلغ من العمر 70 عاما، ثم ركض نحومبنى "راديو دريسدن" وأطلق النار من مسدسه عند المدخل الرئيسي، لكنه لم ينجح في اقتحام المبنى، فهرب إلى المركز التجاري وتحصن في صيدلية واحتجز رهائن.

المصدر:  Bild

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