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زيلينسكي يتحدث بصراحة عن خطورة الوضع على الجبهة

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زيلينسكي يتحدث بصراحة عن خطورة الوضع على الجبهة
Gettyimages.ru
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
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تحدّث رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عن المناطق في دونباس حيث تتطور هناك المواقف الأكثر صعوبة بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في قناته على "تيلغرام": "لا تزال حالة الجبهة صعبة للغاية في المناطق الرئيسية في دونباس - باخموت، سوليدار، مارينكا، كريمينايا ..."

يشار إلى أنه في وقت سابق، اقترح زيلينسكي موعد إنهاء النزاع في البلاد. معترفا بأن هذا سيحدث في عام 2023.

كما قال في يوليو الماضي، إن لدى كييف فرصة لوقف النزاع قبل نهاية العام الحالي 2022، موضحا أن ذلك ممكن في حال توفير أسلحة قوية من الشركاء مع وقوف الحظ في جانبهم.

 

المصدر: Lenta.ru

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