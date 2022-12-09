مستخدمو :تويتر" معجبون برد بوتين على بوريل لمهاجمته الأفارقة

أعرب مستخدمو "تويتر" عن تقديرهم لرد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد هجوم الأخير على شعوب إفريقيا.

وقال أحد المستخدمين: "إجابة ذكية من الزعيم الروسي على المافيا السياسية الأوروبية".

وكتب شخص: "يعتبر بوريل الأفارقة أغبياء ويزعم أننا لا نعرف من هو بوتين وأين تقع دونباس.. لمعلوماتك، نحن الأفارقة نعرف جيدا من بدأ النزاع في أوكرانيا، ونتذكر انهيار الاتحاد السوفيتي ونعرف خطاب بوتين الشهير في ميونخ عام 2007".

وكتب شخص آخر: "نحن وقادتنا ندعم روسيا.. لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يرعاهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

ووصف العديد من المشاركين في التعليقات، تصريحات بوريل حول سكان القارة بأنها سخيفة.

وكتبSalil SARKAR : "هذا ليس هراء رجل عجوز متهالك، لكنه هجوم عنصري متعمد يلائم سياق الحرب الباردة الجديدة".

وفي وقت سابق، قال بوريل، في اجتماع للجنة البرلمان الأوروبي لمكافحة التدخل الأجنبي، إن صدق الأفارقة المشاركين في المظاهرات الداعمة لروسيا أمر مشكوك فيه.

وأضاف، الأفارقة الذين يتفقون مع موقف موسكو "لا يعرفون مكان دونباس".

وردا على هذه التصريحات، ذكّر الرئيس الروسي، الوزير الأوروبي بأن الأفارقة يدركون جيدا روسيا ودورها في تحرير المنطقة من الاستعمار.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، إلى عدم قياس الناس بأنفسهم، وشددت على أن انحطاط الغرب الجماعي لا يعني نفس الأمر لدى الشعوب الأخرى.

المصدر: نوفوستي