بريطانيا تزوّد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات وصواريخ دفاع جوي خلال الأسابيع المقبلة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بريطانيا ستزود أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات وصواريخ للدفاع الجوي، خلال الأسابيع المقبلة

بحسبما أعلنه المكتب، أكد رئيس الوزراء البريطاني خلال مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي أن بريطانيا ستسلم أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، مدافع مضادة للطائرات، وصواريخ للدفاع الجوي، التي كانت لندن قد تعهدت بتسليمها في وقت سابق.

وجاء في البيان "أبلغ رئيس الوزراء البريطاني (زيلينسكي) بآخر المعلومات المتعلقة بتوريد المساعدات العسكرية البريطانية".

وقال رئيس الوزراء "إنه سيتم تسليم مدافع إضافية مضادة للطائرات وصواريخ دفاع جوي قصيرة المدى في الأسابيع المقبلة".

المصدر: تاس