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بوتين: أسعار الغاز في أوروبا تتخطى الحدود

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بوتين: أسعار الغاز في أوروبا تتخطى الحدود
Sputnik
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين بأن أسعار الغاز في أوروبا تتخطى الحدود، بينما تبيع روسيا الغاز لبعض شركائها أرخص بـ 10 أضعاف، ما يؤدي لاستقرار اقتصاداتهم.

وقال بوتين: " أسعار الغاز في أوروبا خرجت عن نطاقها.. كانت 1700 بالفعل قبل يوم أمس، هنا في بعض البلدان نبيع الغاز بأرخص من 10 أضعاف سعره في أوروبا، ليس فقط 10 أضعاف، ولكن أكثر من 10 أضعاف أرخص. يمكن للبلدان الشريكة التنبؤ بتطور اقتصاداتهم".

وأشار إلى أن تطوير الزراعة مستحيل بدون منتجات الصناعة الكيماوية والأسمدة.

وأضاف: "ليست لدينا مشاكل مع المنتجات الأساسية، فنحن مصدرون لها، وحيث يحتاج إلينا شركاؤنا، نمدهم بالمواد الغذائية وبأسعار معقولة للغاية".

المصدر: نوفوستي

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