بوتين يتحدث عن "اجتماع جاء في وقته"

قال الرئيس الروسي: " إننا أمام تحديات حادة جديدة تظهر الآن، بالتزامن مع تحولات جيوسياسية قوية".

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة خلال مشاركته في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إن "ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب تولد الآن أمام أعينا بشكل فعلي، في آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، حيث يجري هناك تشكيل مراكز جديدة للتنمية، التي تدافع بشكل متزايد عن مصالحها الوطنية، وتحمي سيادتها".

وأكد بوتين أن الاجتماع الحالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي جاء في وقته ومهم للغاية.

كما شدد الرئيس الروسي على أن "العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة، يجعل من الممكن، على أساس الاحترام المتبادل والنظر في مصالح كل منهما، حل مجموعة واسعة من القضايا بنجاح، والتي تتعلق في المقام الأول بالحماية من التهديدات الخارجية، وضمان الاستقرار العالمي والإقليمي".

المصدر: نوفوستي