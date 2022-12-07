اصطفاف 26 ناقلة نفط في البوسفور بعد تحديد سقف سعر النفط الروسي

شهدت سواحل تركيا ازدحاما كبيرا لناقلات النفط حيث اصطفت في البوسفور 26 ناقلة محمّلة بأكثر من 23 مليون برميل من النفط القادم من كازاخستان.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن تجار النفط والوسطاء وخدمات تتبع السفن إلى حدوث ازدحام مروري لناقلات النفط قبالة الساحل التركي بعد بدء سريان القيود على أسعار النفط الروسي، ومطالب أنقرة إبراز بيانات تأمين إضافية على الناقلات.

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واصطفت منذ 6 ديسمبر حوالي 30 ناقلة معظمها تركية قبالة الساحل التركي تحمل 18 مليون برميل من النفط.

واعتبارا من 1 ديسمبر، قدّمت تركيا مطلب إبراز تأمين إضافي لناقلات النفط الخام التي تمر عبر البوسفور.

المصدر: نوفوستي