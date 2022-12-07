واشنطن تعرض على برلين مساعدتها في التحقيق بمحاولة الانقلاب

أكدت واشنطن استعداد السلطات الأمريكية لمساعدة برلين في التحقيق بملابسات محاولة الانقلاب على السلطة في ألمانيا أمس الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نحن على اتصال بزملائنا في ألمانيا ومستعدون للمساعدة إن طلب منا ذلك".

وشن الأمن الألماني يوم أمس حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلصت إلى إحباط محاولة للانقلاب يشتبه في تورط أنصار مجموعة "اليمين من أجل ألمانيا" فيها.

وتم على إثر ذلك اعتقال 25 شخصا، ومتابعة 27 آخرين.

المصدر: تاس