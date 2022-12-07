 
مباشر
عاجل
نائبة الرئيس البيروفي المعزول تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة للبلاد

واشنطن تعرض على برلين مساعدتها في التحقيق بمحاولة الانقلاب

أخبار العالم

واشنطن تعرض على برلين مساعدتها في التحقيق بمحاولة الانقلاب
Gettyimages.ru
الشرطة الألمانية أمام منزل داهمته في إطار إحباط محاولة انقلابية في البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubvf

أكدت واشنطن استعداد السلطات الأمريكية لمساعدة برلين في التحقيق بملابسات محاولة الانقلاب على السلطة في ألمانيا أمس الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نحن على اتصال بزملائنا في ألمانيا ومستعدون للمساعدة إن طلب منا ذلك".

وشن الأمن الألماني يوم أمس حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلصت إلى إحباط محاولة للانقلاب يشتبه في تورط أنصار مجموعة "اليمين من أجل ألمانيا" فيها.

وتم على إثر ذلك اعتقال 25 شخصا، ومتابعة 27 آخرين.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)