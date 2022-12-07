ميركل: الأزمة الأوكرانية ستنتهي بالتفاوض ولا أرى داعيا لمشاركتي في حلها

صرحت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، بأنها لا ترى داعيا لمشاركتها في تسوية الأزمة الأوكرانية، وأكدت أنها ستحل عن طريق المفاوضات يوما ما.

جاء ذلك إجابة على سؤال وجهته لها صحيفة Zeit الألمانية، حول إمكانية حل الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن جميع الصراعات تنتهي على طاولة المفاوضات.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مشاركتها في التسوية مستبعدة، أجابت ميركل: "لم يطرح علي اقتراح كهذا، وهنالك فرق كبير بين العلاقات القائمة على الإملاء، والمحادثات الودية المفتوحة".

وأشارت ميركل، إلى أن، محاولاتها السابقة لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا كانت تهدف لمنع وقوع الصدام بين البلدين، وأن فشل هذه المحاولات لا يعني أنها كانت خاطئة.

ومن جهته صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تهدف لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل قوات كييف مدة 8 سنوات.

وأكد الكرملين على لسان العديد من المسؤولين الروس، أن إمداد قوات كييف بالأسلحة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، سيؤدي إلى تأجيج الأزمة، وإطالة أمد الصراع.

المصدر: نوفوستي