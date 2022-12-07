رئيسة مولدوفا تسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن

أكدت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، خلال زيارتها للولايات المتحدة، رغبتها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع ساندو بنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس في البيت الأبيض، وأكدت على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كيشيناو وواشنطن.

ووفقا لساندو، فإن الطرفين ناقشا سبل التعاون المشترك بين البلدين بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في مولدوفا.

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وشكرت الولايات المتحدة على الدعم الذي تقدمه لبلادها في مجال الاقتصاد والطاقة و"مكافحة الفساد".

وتأتي زيارة ساندو للولايات المتحدة في سياق ورشة عمل، بدأت في الـ 5 من ديسمبر، وستستمر لمدة 5 أيام.

المصدر: نوفوستي