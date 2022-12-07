المدعي العام الألماني: لا تتوفر أدلة تشير لضلوع روسيا في مخطط الانقلاب على السلطة في ألمانيا

أفاد مكتب المدعي العام الألماني، بأنه لا تتوفر أدلة تثبت ضلوع أي من المسؤولين الروس في دعم مخطط الانقلاب "المزعوم" في ألمانيا.

ووفقا للبيان الذي نشره مكتب المدعي العام الألماني، ألقي القبض على 25 متهما من أصل 52، من 11 ولاية، يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهجوم مسلح على البرلمان الألماني "البوندستاغ".

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وذكر البيان أن من بين المعتقلين مواطنة روسية، وحدد اسمها بـ "فيتاليا ب".

وبحسب البيان، فإن الزعيم المفترض للمجموعة المتهمة، تواصل مع ممثلي السفارة الروسية في ألمانيا، لكن الادعاء العام لا يمتلك أدلة تشير إلى استجابتهم لطلبه.

المصدر: نوفوستي