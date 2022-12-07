وزير الدفاع الصربي: الوضع شمال كوسوفو قابل للانفجار

وصف وزير الدفاع الصربي ميلوش فوسيفيتش الوضع في شمال كوسوفو وميتوهيا بـ "القابل للانفجار" بسبب أي "عود ثقاب" ليندفع نحو التصعيد.

وقال فوسيفيتش يوم الأربعاء في مقابلة مع TV Prva بأن "عود ثقاب واحد يكفي لإشعال كل شيء والسير في اتجاه غير مرغوب فيه"، حيث شدد الوزير على أن تصرفات بريشتينا هي "إشارة واضحة" للصرب في الإقليم بأنهم "غير مرحب بهم هناك"، وتابع أن ذلك "إرهاب منظم من إدارة الإقليم ورئيس وزراء كوسوفو غير المعترف بها ألبين كورتي وسياسته التي تتجسد في التطهير العرقي الكامل في كوسوفو".

وكانت الوحدات الخاصة التابعة لشرطة كوسوفو ROSU قد اقتحمت في وقت سابق يوم أمس الثلاثاء مبنى لجنة الانتخابات في الجزء الشمالي من كوسوفسكا ميتروفيتشا، حيث دوت انفجارات، وامتلأت بعض مناطق المدينة بالدخان وسمعت صفارات الإنذار وفقا لتقارير إعلامية. إضافة إلى ذلك، اقتحمت شرطة كوسوفو يوم الثلاثاء أيضا مبنى بلدية زوبين بوتوك شمال كوسوفو غير المعترف بها، وأثناء محاولة الاستيلاء على المبنى قاوم المواطنون وسمع دوي انفجارات وسمعت صفارات الإنذار في مكان الحادث.

كما أشار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى أنه "وفقا لاتفاقيات بروكسل، لا يمكن لرجال شرطة كوسوفو دخول شمال المنطقة إلى بموافقة رؤساء البلديات الأربعة، ولم يطلب أحد من رؤساء البلديات الأربعة أي شيء"، مشيرا إلى أن القوات الخاصة في كوسوفو تراجعت من الجزء الشمالي للإقليم الصربي، بعد أن واجهت رفضا من السكان.

المصدر: تاس