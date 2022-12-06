ليبرمان يدعو لسحب اعتماد صحفيي "الجزيرة" في إسرائيل

طالب وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بسحب اعتماد صحفيي قناة "الجزيرة" في إسرائيل بعد قرار القناة رفع قضية اغتيال مراسلتها السابقة شيرين أبو عاقلة للمحكمة الجنائية الدولية.

وعبر حسابه في "تويتر"، قال ليبرمان إنه "من غير المقبول أن تقاضي قناة الجزيرة إسرائيل وتعظنا بالأخلاق، ليس من المنطقي أن يكون لتلك القناة الحق في البث من إسرائيل".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "أتوقع أن يقوم المكتب الصحفي الحكومي بسحب أوراق اعتماد صحفيي "الجزيرة" الموجودين في الأراضي الإسرائيلية".

בלתי מתקבל על הדעת שאל-ג׳זירה תובעת את ישראל ומטיפה לנו מוסר. לא הגיוני שיש לגוף הזה את הזכות לשדר במדינת ישראל. אני מצפה מלשכת העיתונות הממשלתית, לשלול את תעודות העיתונאי של כתבי אל-ג׳זירה שנמצאים בשטחי ישראל. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) December 6, 2022

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت واشنطن معارضتها لخطوة "الجزيرة" برفع ملف مقتل الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاءت تلك المواقف، بعدما أعلنت "الجزيرة" اليوم الثلاثاء رفع قضية اغتيال أبو عاقلة من قبل القوات الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت "الجزيرة" في بيان إن الإجراء يأتي بعد مرور 6 أشهر منذ اغتيال شيرين، قام خلالها الفريق القانوني للشبكة بتحقيق "دقيق ومفصل" في القضية، وكشف عن أدلة جديدة تستند إلى روايات شهود عيان وفحص لعدد كبير من مقاطع الفيديو والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.

وأكد البيان أن الأدلة الجديدة "تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له".

المصدر: RT