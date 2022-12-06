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بيسكوف: النزاع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بتحقيق سلام عادل

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بيسكوف: النزاع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بتحقيق سلام عادل
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن موسكو توافق على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن تسوية النزاع الأوكراني يجب أن تنتهي بتحقيق سلام عادل ودائم.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "يمكن الموافقة على أن تحقيق سلام عادل وطويل الأمد يجب أن يكون نتيجة لما يحدث. أما فيما يتعلق بآفاق أي مفاوضات فإننا لا نراها في الوقت الراهن. لقد تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة".

وردا على سؤال صحفي عما هي الآفاق الضرورية لإطلاق المفاوضات أشار بيسكوف إلى "ضرورة تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة".

المصدر: نوفوستي

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