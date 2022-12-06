هيئة الأمن الفدرالية الروسية تطالب بالقبض على مسؤولتين أوكرانيتين

وضعت محكمة ليفورتوفو في موسكو وزيرة ونائبة وزير أوكرانيتين على قائمة المطلوبين الدوليين، بناء على طلب من هيئة الأمن الفدرالية الروسية.

وطالبت هيئة الأمن الفدرالية الروسية محكمة ليفورتوفو بتوقيف كل من وزيرة إعادة دمج الأراضي غير الخاضعة للسيطرة الأوكرانية إيرينا فيريشوك، والنائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينة جباروفا بسبب انتهاكهما وحدة الأراضي الروسية.

وبناء عليه قضت محكمة ليفورتوفا بالقبض غيابيا على الوزيرة ونائبة الوزير الأوكرانيتين، عقب اتهامهما بانتهاك وحدة الأراضي الروسية، حيث "تلقت محكمة ليفورتوفو التماسات من جهات التحقيق لضبط المتهمتين لارتكابهما جريمة بموجب قانون العقوبات الروسي رقم 280 فقرة 2 بشأن انتهاك وحدة الأراضي الروسية"، وتم وضعهما على قائمة المطلوبين الدوليين.

المصدر: تاس