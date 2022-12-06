لوفيغارو: لا شك أن زيلينسكي وبايدن شاهدا فيديو بوتين وشعرا بالغضب

أعجب قراء صحيفة Le Figaro الفرنسية، بمقطع الفيديو الذي انتشر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قاد سيارة بشكل شخصي ليتفقد سير أعمال الترميم في جسر القرم.

واعتبر الكثيرون هذا التصرف من بوتين، برهانا جديدا على أن الحرب الاقتصادية الموجهة ضد روسيا، تضر الغرب فقط.

فكتب أحد المعلقين قائلا: "لا بد أن زيلينسكي شاهد هذا على التلفاز، وشعر بغيظ كبير، فروسيا رممت الجسر في وقت قصير".

وعلق آخر: " الجسر يعمل، وبوتين يقود، هذا المهم".

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وأضاف آخر: "روسيا ترمم جسرا ضخما في أسابيع قليلة، بينما في أوروبا نحن عاجزون عن دفع الفواتير، بمن أضرت العقوبات؟".

وقال آخر: " أرى الغضب يعتلي وجهي بايدن وزيلينسكي، فهما لم يتمكنا من هزيمة بوتين!، فهو رجل ذكي للغاية".

واتفق القراء على أن أوكرانيا ستستمر في الخسارة طالما أن الغرب يقودها ويوجهها.

يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت وهي تعبر جسر القرم يوم الـ 8 من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى نشوب حريق في خزانات وقود كان ينقلها قطار عبر جسر السكك الحديدية، وانهيار جزئي لجسر السيارات.

المصدر: نوفوستي