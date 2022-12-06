روسيا.. طائرة بدون طيار تهاجم مطارا في كورسك

قال محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إن النيران اشتعلت في خزان نفط بالقرب من مطار كورسك نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار، ولم يصب أحد بأذى نتيجة ذلك.

وأضاف المحافظ: "نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار في منطقة مطار كورسك، اشتعلت النيران في خزان للنفط. لم تقع إصابات. تجري السيطرة على الحريق وتعمل كل خدمات الطوارئ حاليا في مكان الحادث".

يوم أمس أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مطارات عسكرية روسية في مقاطعتي ساراتوف وريازان بواسطة طائرات بدون طيار سوفيتية الصنع.

وذكرت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض الدرونات الأوكرانية التي حلقت على ارتفاع منخفض. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة آخرين من الجانب الروسي.

ردا على ذلك، وجه الجيش الروسي ضربة واسعة النطاق ضد منظومة القيادة العسكرية الأوكرانية والمنشآت الدفاعية المرتبطة بها، مما أدى إلى تعطيل حركة القوات بالسكك الحديدية والأسلحة الأجنبية إلى مناطق القتال.

المصدر: نوفوستي