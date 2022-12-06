كندا تعلن تخصيص 11 مليون دولار لإزالة الألغام في أوكرانيا

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أفادت صحيفة "Globe and Mail" بأن كندا ستخصص 15 مليون دولار كندي (حوالي 11 مليون دولار أمريكي) لأوكرانيا لتزويدها بمعدات إزالة الألغام.

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وكتبت الصحيفة: "أعلنت كندا أمس الاثنين عن تخصيص 15 مليون دولار كندي لشراء المعدات التي تحتاج إليها أوكرانيا لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية".

وأضافت أن الأموال المخصصة لكييف ستساعد في تمويل أعمال الكشف وإزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة الأخرى.

المصدر: نوفوستي