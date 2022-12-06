الولايات المتحدة.. التحقيق مع منظمات أوكرانية حاولت الحصول على منح مالية بطرق غير شرعية

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدء التحقيق مع ممثلي ثلاث منظمات أوكرانية غير حكومية حاولت الحصول على منح مالية من الولايات المتحدة بطرق غير قانونية.

وقال مكتب مفتش الوكالة العام: "قدمت ثلاث منظمات غير حكومية أوكرانية مقترحات متشابهة للحصول على منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكاليف متشابهة. وأثناء عمليات التحقيق تم تحديد صلة بين المنظمات الثلاث". حيث ثبت أنها مرتبطة بمواطنين اثنين من أوكرانيا، وتم استبعادها بسبب انتهاكها للقواعد.

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وأضاف: "مكتب المفتش العام يحقق في مزاعم الاحتيال والفساد في برنامج المساعدات الخارجية الممول من الولايات المتحدة".

وذكر التقرير أن تصرفات المنظمات غير الحكومية يُنظر إليها على أنها تواطئ محتمل لتعريض عملية تقديم المنح للخطر.

وأكد مكتب المفتش أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تضخم الأسعار، فضلا عن ظهور منتجات منخفضة الجودة، وتفاقم الفساد داخل أوكرانيا وتقويض الثقة داخل الولايات المتحدة نحو متلقي المساعدات.

المصدر: نوفوستي