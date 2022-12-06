 
مباشر

الولايات المتحدة.. التحقيق مع منظمات أوكرانية حاولت الحصول على منح مالية بطرق غير شرعية

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. التحقيق مع منظمات أوكرانية حاولت الحصول على منح مالية بطرق غير شرعية
Legion-Media Dmitrii Melnikov
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubd6

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدء التحقيق مع ممثلي ثلاث منظمات أوكرانية غير حكومية حاولت الحصول على منح مالية من الولايات المتحدة بطرق غير قانونية.

وقال مكتب مفتش الوكالة العام: "قدمت ثلاث منظمات غير حكومية أوكرانية  مقترحات متشابهة للحصول على منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكاليف متشابهة. وأثناء عمليات التحقيق تم تحديد صلة بين المنظمات الثلاث". حيث ثبت أنها مرتبطة بمواطنين اثنين من أوكرانيا، وتم استبعادها بسبب انتهاكها للقواعد.

إقرأ المزيد
American Thinker: زيلينسكي ينوي بيع أوكرانيا بالقطعة
American Thinker: زيلينسكي ينوي بيع أوكرانيا بالقطعة

وأضاف: "مكتب المفتش العام يحقق في مزاعم الاحتيال والفساد في برنامج المساعدات الخارجية الممول من الولايات المتحدة".

وذكر التقرير أن تصرفات المنظمات غير الحكومية يُنظر إليها على أنها تواطئ محتمل لتعريض عملية تقديم المنح للخطر.

وأكد مكتب المفتش أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تضخم الأسعار، فضلا عن ظهور منتجات منخفضة الجودة، وتفاقم الفساد داخل أوكرانيا وتقويض الثقة داخل الولايات المتحدة نحو متلقي المساعدات.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا