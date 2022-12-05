"لوكهيد مارتن" الأمريكية و"رافائيل" الإسرائيلية تشتركان في تطوير نظام بالليزر (صور)

أعلنت شركة الأسلحة الأمريكية "لوكهيد مارتن" وشركة مقاولات الدفاع الإسرائيلية "رافائيل" يوم الاثنين، تعاونهما في تطوير نظام ليزر عالي الطاقة لصدّ الهجمات الجوية.

وسيكون النظام مبنيا على أساس "الشعاع الحديدي" وهو نظام دفاع ليزر صاروخي تطوره "رافائيل" مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وخضع "الشعاع الحديدي" لسلسلة من الاختبارات الناجحة هذا العام ويتوقع نشره خلال العقد المقبل.

وسيوجه المنتج المشترك للأسواق الأمريكية وغيرها.

وقالت الشركتان إن التطوير والاختبار والتصنيع سيتم في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكر فرانك سانت جون، كبير مديري العمليات في "لوكهيد"، أن الاتفاق سيساعد العملاء على "البقاء متقدمين على أعدائهم"، وأضاف أن "التزامل الأمني" مع إسرائيل شرف.

وصممت "رافائيل" المملوكة للدولة، نظام "الشعاع الحديدي" ليستكمل سلسلة من أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدمها إسرائيل ومنها نظام القبة الحديدية شديد الفعالية لكنه أيضا باهظ التكاليف، علما أنه جزء من نظام دفاعي متعدد المستويات تطوره إسرائيل في البر والبحر والجو للحماية ضد أي شيء بدءا من صواريخ قصيرة المدى وحتى الصواريخ الموجهة بعيدة المدى.

LASER NEWS! RAFAEL & @LockheedMartin signed a teaming agreement to jointly develop, test & manufacture a High Energy Laser Weapon Systems in the US & Israel. Based on the work of DDR&D & RAFAEL, the companies will work to bring a variant of IRON BEAM to the US & other markets. pic.twitter.com/SN43t573HO — Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) December 5, 2022

LASER NEWS! RAFAEL & @LockheedMartin signed a teaming agreement to jointly develop, test & manufacture a High Energy Laser Weapon Systems in the US & Israel. Based on the work of DDR&D & RAFAEL, the companies will work to bring a variant of IRON BEAM to the US & other markets. pic.twitter.com/SN43t573HO — Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) December 5, 2022

NEW: Lockheed Martin and Rafael announced today a teaming agreement that includes jointly developing, testing and manufacturing High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) in the U.S. and Israel. pic.twitter.com/wCmJcGbspg — Lee Hudson (@LeeHudson_) December 5, 2022

المصدر: أ ب