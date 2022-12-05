الخارجية الكندية تستدعي السفير الروسي في أوتاوا

أعلن السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، استدعاءه إلى وزارة الخارجية الكندية اليوم.

وقال ستيبانوف: "استدعتني وزارة الخارجية الكندية اليوم في الساعة الرابعة مساء"، دون أن يكشف عن سبب الاستدعاء.

واستدعت كندا ستيبانوف الأسبوع الفائت للتعبير عن قلقها إزاء تبني البرلمان الروسي قانونا حول حظر الدعاية والترويج للمثلية الجنسية ومجتمع الميم.

وأكد السفير أن هناك "اختلافا كبيرا" في مواقف روسيا وكندا تجاه هذه القضية.

المصدر: تاس