مدفيديف في تعليق على فرض سقف سعر للنفط الروسي: سيحدث ما لا يمكن تصوره!

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن ما لا يمكن تصوره سيحدث لأسعار الطاقة بعد وضع "سقف" للنفط الروسي.

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وأشار مدفيديف في منشور على صفحته في موقع "تلغرام" إلى أنه لا أحد، يعرف تحديدا ما سيحدث، لكن بالتأكيد لن يكون جيدا للمستهلكين.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قائلا: "إنه لأمر مدهش كيف تحب الإنسانية أن تدوس على المجرفة المسنونة ذاتها، في محاولة لتنظيم الأسعار بحسب ظروف سياسية. هذه المحاولات تنتهي دائما باختفاء منتج أو زيادة أسعاره. مع أنه لا أحد ألغى قانون القيمة. وهذا ما سيكون مع النفط، بالطبع لن يختفي، لكن ما لا يمكن تصوره سيحدث للأسعار"، مضيفا في هذا السياق قوله: "لا أحد يعرف ما سيحدث تحديدا، لكن توجد رغبة قوية في محاولة الانغماس في الماء البارد، كي يتم التباهي بعد ذلك في الانتخابات بتصميمهم".

وتابع مدفيديف القول: "هناك شيء واحد واضح، لن يكون هناك ما يسر بالنسبة للمستهلكين، هذا أمر مؤكد. لذا دعهم يخزنون المشروبات الكحولية والبطانيات القطنية وغلايات الماء الساخن. كل شيء لا يزال أمامنا، الشتاء بدأ لتوه".

يشار إلى أن عقوبات النفط الغربية تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 5 ديسمبر، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تعليقه على القرار والحظر المقبل، بأن روسيا لن تقبل سقفا لأسعار النفط، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج، مضيفا أن مثل هذه القيود تدخل في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين سيعملون بشروط السوق.

المصدر: نوفوستي