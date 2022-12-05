رئيس الوزراء الجورجي: المعارضة تقوم بتجنيد الجورجيين للقتال في أوكرانيا

اتهم رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، ممثلي المعارضة الجورجية بأنهم يقومون بتجنيد وإرسال مواطني البلاد للقتال في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال غاريباشفيلي في جلسة الحكومة، اليوم الاثنين: "أريد أن أذكر للجميع أن هؤلاء الناس أي ما يسمى بحزب الحرب والباعة (المعارضة) حاولوا ويحاولون منذ بداية الحرب في أوكرانيا تنظيم استفزازات. لسوء الحظ، يأخذ ممثلو "حزب الحرب" مواطنينا إلى أوكرانيا (للقتال)".

وانتقد المعارضة بشدة قائلا إن ممثليها يتحدثون كثيرا عن الحرب في أوكرانيا، لكنهم بأنفسهم لا يتوجهون إلى هناك للقتال. وسأل: "هل رأيت سياسيا لقي مصرعه في الحرب؟ إنهم يقومون بعمل نشيط في "فيسبوك" ويتميزون بتصريحات "جريئة"، دعهم يذهبون ويقاتلون. ولكن ليس إلى كييف بالتقاط صورة شخصية بل إلى جبهة القتال".

هذا وعبر رئيس الوزراء الجورجي عن تعازيه لأقرباء الجورجيين الخمسة الذين قتلوا منذ عدة أيام أثناء قتالهم إلى جانب القوات الأوكرانية بالقرب من مدينة باخموت. وأفاد بمقتل 33 مواطنا جورجيا في أوكرانيا منذ بداية النزاع هناك، مؤكدا أن الحكومة ستتحمل جميع التكاليف المرتبطة بتسليم الجثث إلى وطنهم والجنازات بشرف عسكري.

المصدر: تاس