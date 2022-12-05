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موسكو: لم نشهد تقدما في توريد الأسمدة الروسية بموجب صفقة الحبوب

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موسكو: لم نشهد تقدما في توريد الأسمدة الروسية بموجب صفقة الحبوب
Sputnik
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قال سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، إنه لم تحدث أية تحولات كبيرة في تنفيذ الجزء المتعلق بترويج المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية ضمن صفقة الحبوب.

وأضاف نائب الوزير: "تتكون الصفقة من قسمين - تصدير الحبوب الأوكرانية وإتاحة وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية. لا نرى تغييرات كبيرة في الجزء الثاني، لكننا سنواصل العمل مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الأمر".

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وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن تقييمات روسيا لصفقة الحبوب وتنفيذها "تظل كما هي".

ووفقا له، تواصل الدول الغربية عدم الوفاء بوعودها، فيما يتعلق بوصول الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.

وقال فيرشينين: "ننطلق من حقيقة أن الدول الغربية لا تفي بوعودها في الممارسة العملية فيما يتعلق بالوصول دون عوائق للأسمدة والمنتجات الزراعية من روسيا".

المصدر: تاس

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