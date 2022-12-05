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وكالة: عقوبات أوروبية جديدة قد تشمل قطاع المسيرات الروسي

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وكالة: عقوبات أوروبية جديدة قد تشمل قطاع المسيرات الروسي
Sputnik
أرشيف
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الاتحاد الأوروبي يدرس في إطار الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، إمكانية فرض قيود على القطاع الروسي المرتبط بالمسيرات.

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المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا
المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا

ونقلت الوكالة عن مصادرها، اليوم الاثنين، أن الاقتراح حول فرض قيود جديدة ضد روسيا قد يتم تقديمه وبحثه رسميا في الأسبوع الجاري. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتنسيق حزمة العقوبات الجديدة قبل لقاء زعماء بلدان الاتحاد المقرر عقده في الأسبوع القادم.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو"، في وقت سابق من هذا اليوم، عن مصادر دبلوماسية أن المفوضية الأوروبية وممثلي بلدان الاتحاد الأوروبي بحثوا يومي العطلة الماضيين إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا. ومن المتوقع أن تضم قوائم العقوبات وفق الحزمة الجديدة 180 شخصية ومؤسسة. وأضافت الصحيفة أن هذه القيود ستشمل أيضا مجالات الطاقة والمال ووسائل الإعلام.

المصدر: تاس

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