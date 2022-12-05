روسيا تجري مناورات Laros-2022 بالشراكة مع لاوس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية أجرت مناورات Laros-2022 الجوية، بالشراكة مع جيش لاوس الشعبي اليوم الاثنين.

وأوضح قائد التدريبات الروسي ألكسندر مازور، أن جيشي البلدين تدربا على تنفيذ المناورات المشتركة، وإعداد وتنظيم وتنفيذ العمليات القتالية لعرقلة وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية.

وأضاف مازور، أنه الجيشين أجريا لأول مرة هجوما تكتيكيا جويا مشتركا، في موقع تدريب Ban Peng في لاوس، وشارك في التدريب قرابة الـ 100 وحدة من المعدات العسكرية.

وأجرت الدبابات، ووحدات البنادق الآلية، ووحدات التعزيز، في المنطقة العسكرية الشرقية (VVO) من بريمورسكي كراي، وجيش لاوس، عمليات استطلاع وبحث مشتركة للكشف عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية، ومن ثم تقدمت طواقم كلا الجيشين على دبابات T 72BMS في منطقة التدريب، بمرافقة وحدات الدعم الناري المدرعة لحمايتها.

وقام المشاركون في التدريبات، بمساعدة المدفعيات، وبدعم من الطيران، بالسيطرة على خطوط ومرتفعات استراتيجية، وكذلك سيطروا على رأس جسر.

كما أجروا عمليات إنزال جوي بمساعدة مروحيات نقل قتالية، لمساعدة قوات الجبهة في التقدم، وهاجمت فرقة الإنزال الجناح عدوا وهميا، وتمكنت من تقويض مخطط التشكيلات المسلحة غير الشرعية الدفاعية، وأشار إلى أن القوات المشتركة نجحت في هزيمة الإرهابيين الوهميين.

وشارك في مناورات Laros-2022 أكثر من 800 عسكري من كلا البلدين.

المصدر: تاس