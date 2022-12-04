قادة "إيكواس" يطالبون مالي بالإفراج عن جنود من ساحل العاج فورا

طالب قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مالي خلال قمتهم في العاصمة النيجرية أبوجا، بالإفراج الفوري عن جنود من ساحل العاج اعتقلوا بمالي في يوليو 2022.

وطالب قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" السلطات العسكرية الحاكمة في مالي بالإفراج عن 46 جنديا قبل يناير.

وشدد القادة على أنهم سيفرضون عقوبات على مالي إن لم تفرج عن الجنود.

وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي: "نطالب السلطات المالية الإفراج عن جنود ساحل العاج في موعد أقصاه الأول من يناير 2023".

المصدر: وكالات