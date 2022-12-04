جنوب إفريقيا.. غرق 9 أشخاص خلال طقوس دينية

أعلنت هيئة خدمات الطوارئ بجنوب إفريقيا اليوم الأحد العثور على جثث تسعة أشخاص غرقوا في نهر جوكسكي خلال طقوس دينية.

وبحسب خدمات الطوارئ، خلال الطقوس التي أقيمت مساء السبت على مشارف مدينة جوهانسبرغ، تم نقل مجموعة من الأشخاص بعيدا عن طريق مجرى مائي قوي.

ومن المعتقد أن ثمانية أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وتم الإبلاغ عن مقتل شخصين و 15 مفقودا، وعثر رجال الإنقاذ على سبع جثث أخرى.

ولا يزال البحث عن المفقودين مستمر.

المصدر: نوفوستي