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جرحى بانفجار هز مبنى سكنيا في جنوب تركيا (صور+ فيديو)

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الأناضول
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وقع انفجار صباح اليوم الأحد في مبنى سكني في مدينة شانلي أورفا بجنوب تركيا، مخلفا عددا من الإصابات، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في الطابق الأول من مبنى بحي سليمان شاه، ولا تزال أسبابه مجهولة.

وأضافت أنه تم إرسال رجال الشرطة والإطفاء والإنقاذ والفرق الطبية إلى موقع الحادث، بينما أفادت تقارير أولية بنقل أربعة مصابين بسيارات إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: "الأناضول"

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