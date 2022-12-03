الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عدد من مسلحي "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية في هجوم شنه على مواقع الجماعة غربي مدينة تعز.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري على "فيسبوك": "تمكنت وحدة خاصة من الجيش من اختراق مواقع الحوثيين في قطاع الضباب، وقتل وجرح عدد من المسلحين".

وأكد المركز في بيانه أن الوحدة الخاصة تمكنت من العودة إلى مواقعها سالمة.

وأعلنت "ألوية العمالقة" في اليمن، في وقت سابق أن جماعة "أنصار الله" استهدفت بالطيران المسير مسجدا جنوب محافظة الحديدة ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين.

المصدر: المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري على "فيسبوك"